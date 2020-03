In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großartiges Kindertheater: Nadja Brachvogel in "Der kleine hässliche Vogel". © Clemens Nestroy/Follow the Rabbit

Geniales für Kinder

„Wenn sich eine muffige Schreibstube in einen mit Überraschungen gespickten Kinder-Garten verwandelt und der Staubsauger Büroutensilien zum Konzert animiert, dann befindet sich das verblüffte Publikum mitten in der Kreativwerkstatt von Nadja und Martin Brachvogel. Da entwachsen Bechern, Kartons und Aktenordnern Schnäbel, Haxen, ja sogar bedrohliche Klauen.“ So beschrieb unsere Kritikerin Elisabeth Willgruber-Spitz das Stück „Der kleine hässliche Vogel“ der formidablen Grazer Gruppe „Follow the Rabbit“. Diese laut Willgruber-Spitz „geniale“ Arbeit für Kinder ab 5 Jahren ist auf dem Vimeo-Konto von „Das andere Theater“ abrufbar. Neben vielen Trailern von Produktionen der freien Theaterszene gibt es dort auch weitere komplette Stücke zu sehen: von „Follow the Rabbit“ oder auch den Konzepttheaterstrategen der „2. Liga für Kunst und Kultur“.

vimeo.com/dasanderetheater