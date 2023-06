Mit jeder neuen Runde auf der Drehbühne im Jugendstiltheater am Steinhof nimmt der Plot Fahrt auf: Der argentinische Theatermacher Mariano Pensotti, Stammgast bei den Wiener Festwochen, erzählt in "La Obra" ("Das Stück") gefinkelt und wendungsreich eine Geschichte vom polnischen KZ-Überlebenden Simon Frank, der sich in der argentinischen Pampa Coronel Sivori eine neue Existenz aufbauen will.