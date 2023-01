Vergessen Sie „ER“ oder „Scrubs“. Die beste Krankenhaus-Serie aller Zeiten ist „Riget“ – das „Königreich“. Lars von Trier und Nils Vørsel haben hier 1994 und 1997 die Traumata des Krankenhausbetriebs mit einer Gespenstergeschichte gepaart. Da gibt es Kunstfehler, arrogante „Götter in Weiß“ und Ärzte, die Nebengeschäfte betreiben, da gibt es Intrigen und krude Einsparungsmaßnahmen: Eine Tragikomödie, in der sich die Konventionen lustvoll umkehren. Der Tod hat etwas Komisches, während eine Geburt das reinste Grauen darstellt. Auch weil die dänischen Serienmacher dieses Hybrid aus Satire, Soap und Horror mit einem vergnüglich sarkastischen Ton unterlegt haben, ist „Riget“ bestens gealtert.



Die Fassung von Regisseur Jan-Christph Gockel und Dramturgin Karla Mäder klebt über weite Strecken förmlich an der großartigen Vorlage. Trotz der notwendigen Reduktion von fast zehn Stunden auf vier Stunden (inklusive Pause) lassen sie kaum einen Handlungsstrang aus. Der vom Hass auf Dänemark und Egozentrik angetriebene Oberarzt Helmer hat Probleme mit den Folgen einer Operation, der Chefarzt Prof. Moesgaard ist ein Waschlappen, der vor den Problemen mit der Verwaltung und dem Ministerium kapituliert, Dr. Bondo lässt sich eine Leber transplantieren, weil er unbedingt einem seltenen Sarkom habhaft werden möchte. Und da ist nicht zuletzt die Patientin Sigrid Drusse, eine Spiritistin, die einem alten Verbrechen auf der Spur ist und Kontakt mit der Gespensterwelt aufnimmt.