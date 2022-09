Anna Netrebko: Die triumphale Rückkehr einer Diva

Monatelang war Anna Netrebko, die russische Sopranistin mit österreichischem Pass, nicht an der Staatsoper zu hören gewesen. Am Montag kehrte sie - trotz mancher Einwände und politisch motivierter Buhrufe - triumphal als Puccinis Mimì in La Bohème auf die Bühne des Hauses zurück.