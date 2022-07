Der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele in Deutschland, Christian Stückl, verlangt eine Öffnung des strengen Spielrechts für erst kürzer im Ort lebende Zugezogene und Flüchtlinge. Bisher darf nur spielen, wer in Oberammergau geboren ist oder mindestens 20 Jahre im Dorf lebt. Das sei ein "Unrechtsgesetz" und "ziemlich dämlich", kritisierte Stückl am Freitag zur Passions-Halbzeit. "Wer hier wohnt, soll mitspielen." Die Regel grenze aus und behindere Integration.

Für Stückl wären zweieinhalb bis drei Jahre praktikabel. Denn in diesem Zeitraum vor einer Passion werden die Spieler registriert. "Es ist wichtig, dass man junge Leute integriert", sagt Stückl. "Integration hat nichts damit zu tun, wie lange jemand hier ist." Nach der Regelung müssten manche fast 30 Jahre warten, da die Passion nur alle zehn Jahre stattfindet. Kinder und Jugendliche dürfen aber schon jetzt mitspielen, egal wie lange sie in der Gemeinde wohnen.

Auch der Geschäftsführer der Passion Walter Rutz sagt: "Man braucht eine neue Regelung." Die 20-Jahres-Regel gilt nach seinen Worten seit den Passionsspielen von 1960. Hintergrund soll damals vor allem der Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, die nicht mitspielen sollten. Zuvor galt eine Zehn-Jahresregel. Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) geht davon aus, dass das Thema vor der nächsten Passion 2030 erneut im Gemeinderat landet. 2016 war dort ein Versuch gescheitert, die Wartezeit auf 15 Jahre zu verkürzen.

Der Regisseur und Leiter der Passionsspiele Christian Stückl © APA/GEORG SOULEK

2020 hatte Stückl die Passion wegen Corona um zwei Jahre verschoben. Es kam zu Besetzungsschwierigkeiten: Eine Reihe Spieler sind seitdem abgesprungen. Statt ursprünglich über 2.000 sind es mit den Kindern noch etwa 1.700 Mitwirkende. Auch wenn das immer noch ein Drittel der Dorfbewohner ist: Die Verschiebung und auch die aktuelle Coronalage rissen Lücken, obwohl alle Darsteller vor dem Auftritt getestet werden.

Nicht nur das Volk war teils recht dezimiert, sondern auch Apostel fielen aus. Zwei von ihnen wurden wiederum kurzfristig neben Jesus gekreuzigt, weil die beiden Schächer krank zuhause waren, wie die "Süddeutsche Zeitung" kürzlich berichtete. Engpässe gab es auch bei den Römern. Es kam zum Bruch einer Regel: Stückl ließ einen erst vor einigen Jahren zugezogenen Römer auf die Bühne.

Stückl, der die Passion zum vierten Mal inszeniert, hat das jahrhundertealte Spiel bereits grundlegend erneuert. Der 60-Jährige hatte seinerzeit das Spielrecht für alle Frauen unterstützt, bis 1990 durften nur unverheiratete Frauen unter 35 auf die Bühne. Er gab erstmals Protestanten und später Muslimen Hauptrollen. Vor allem befreite er die Passion von christlichen Anti-Judaismen.

Zur Halbzeit zogen die Passionsspiele eine positive Bilanz. Rund 85 Prozent der Karten seien verkauft, sagte Rutz: "Ich bin positiv gestimmt, dass wir an 90 Prozent der Auslastung herankommen." Die Passion hatte am 14. Mai Premiere gefeiert, bis 2. Oktober sind gut 100 Vorstellungen geplant.

Die Spiele gehen auf ein Pestgelübde zurück. 1633 versprachen die Oberammergauer, alle zehn Jahre das "Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus" aufzuführen.