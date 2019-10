Facebook

Anna Brull (Orlofsky), Alexander Geller (Eisenstein) und Ivan Orescanin (Dr. Falke) in der "Fledermaus" © Werner Kmetitsch/Grazer Oper

Normalerweise ist es in der Strauß-Operette ja "nur" eine soziale Blamage, die Dr. Falke zur aufwändig inszenierten "Rache der Fledermaus" an seinem einstigen Übeltäter Gabriel Eisenstein treibt. In der Grazer Oper hat Falke noch triftigere Gründe, es dem Freund so richtig heimzuzahlen, ist er doch bei dem Vorfall halb tot geschlagen worden und sitzt immer noch im Rollstuhl.