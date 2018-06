Facebook

Dirigent Erich Polz (32) © Photowerk/Werner Kmetitsch

Erich Polz jun.

Wein liegt bekanntlich die Wahrheit. Und die Wahrheit war, dass Erich Polz jun. ab 2007 viel lieber ein Dirigentenpult als das elterliche Weingut übernehmen wollte, wie ursprünglich vorgesehen. Also trägt die Feinarbeit des Steirers Früchte auf internationalen Podien und nicht auf südsteirischen Hängen, um die sich neben seinem Vater auch sein ein Jahr jüngerer Bruder Christoph kümmert.

Eine der prägendsten Phasen für den jungen Musiker waren die letzten vier Jahre bei den Tiroler Festspielen Erl, wo er als Assistenzdirigent und auch Chordirektor für den „24h-Ring“ fungierte, den Direktor Gustav Kuhn als Wagner’sches Mammutprojekt auf die Bühne wuchtete.

Im Vorjahr gab Polz sein styriarte-Debüt, da würdigte er mit Solisten seines Wiener Kammerorchesters Modus 21 den Ballettstar Rudolf Nurejew. Und auch heuer ist er wieder für das Festival im Einsatz, mit den Barockspezialisten von recreation. Dem Grazer Orchester ist er schon seit der Saison 2016/17 verbunden, da war er Assistent des damaligen Chefdirigenten Michael Hofstetter. Und im Dezember spielte er „Feuerwehr“ und lernte als Einspringer für Sascha Goetzel in einer Woche neun ihm bis dahin völlig unbekannte Stücke für „Wiener Weihnachten“ ein.

Am 30. Juli feiert Polz mit recreationBarock und Gesangssolisten „Ein Fest für Maria Theresia“. Im Zentrum steht die Oper „Le Cinesi“, ein Geschenk von Christoph Willibald Gluck an die sangesfreudige Kaiserin – der Einakter erzählt funkensprühend von drei Chinesinnen, die sich die Langeweile mit Theaterspielen vertreiben, um einem Feschak zu imponieren.

Erich Polz ist noch bei einem weiteren steirischen Festival aktiv: Im August bringt er mit Modus 21 zur Eröffnung in St. Gallen Mozarts Symphonie in g-moll und das Violinkonzert Nr. 3, in dem Emmanuel Tjeknavorian als Solist einmal mehr beweisen wird, wie hell gerade aufgegangene Sterne leuchten. Michael Tschida

styriarte: Ein Fest für Maria Theresia. 30. Juli, 19 Uhr, List-Halle Graz. Karten: Tel. (0316) 825 000, styriarte.com

St.Gallen: Festivaleröffnung am 11. 8., 19.30 Uhr, Pfarrkirche. Karten: Tel 0664 21 12 105, festival.stgallen.at





Pierre-Laurent Aimard

Foto © Deutsche Grammophon

Skrupel und Respekt gegenüber der Musik und ihren Schöpfern, gepaart mit hohen Anforderungen an sich selbst und ans Publikum. Das kennzeichnet den französischen Pianisten Pierre-Laurent Aimard, der zum Glück zum „Inventar“ der styriarte zählt. Seit er mit Nikolaus Harnoncourt Beethovens Klavierkonzerte erkundete, wurde der 1957 in Lyon geborene Musiker zum Stammgast. Ein Stammgast, der dem Festival einige Sternstunden schenkte. Etwa 2002 mit Olivier Messiaens „Vingt regards sur l’enfant-Jésus“, einem kapitalen Klavierwerk, das Aimard im Minoritensaal unvergesslich, mit gleißender Intensität realisierte. Aimard war ein Messiaen-Schüler, seine Liebe für Zeitgenössisches behauptete der Pianist auch bei seinen Recitals bei der styriarte. Dort spielte er nicht nur Bach, sondern neben Messiaen auch Charles Ives, György Kurtág, John Cage.

2018 hat sich Aimard wieder ein spezielles, sinnvolles Programm erdacht: Schuberts Sonate in G-Dur stellt er Werke der Wiener Schule gegenüber: Bergs Sonate op. 1, Weberns Variationen für Klavier und Schönbergs Klavierstücke op. 11 und 19. Hochspannung garantiert. Martin Gasser

Pierre-Laurent Aimard: „Schubert und andere Wiener“. 3. Juli, 20 Uhr, Stefaniensaal Graz. pierrelaurentaimard.com

Stefan Gottfried

STEFAN GOTTFRIED Foto © styriarte

Niemanden in der Kunstwelt hat der Tod von Nikolaus Harnoncourt 2016 so tief getroffen wie den Concentus Musicus Wien. Das Originalklang-Ensemble verlor seinen Gründer, Programmgestalter, Dirigenten und geistigen Rädelsführer, seine Galionsfigur. Doch bald kamen die Orchestermusiker zur Ansicht, Harnoncourt am besten zu dienen, indem man sein Erbe antritt.

Der Concentus wählte sich Stefan Gottfried als neuen Leiter, der Harnoncourt natürlich nicht ersetzt, aber die Funktion mit hoher Könnerschaft und Leidenschaft ausfüllt. Nachdem der Wiener Musikverein den Concentus geschmackloserweise kurzfristig in den kleinen Saal verbannen wollte, spielt man das ensembleeigene Abo nun wieder im großen Goldenen Saal. Dass man unter Stefan Gottfried neugierig bleibt, war schon innerhalb kürzester Zeit erkennbar.

Auch bei der styriarte 2018 zeigt der Concentus die Vielfalt seiner Interessen. Am 14. Juli gestaltet man eine Schubertiade, mit von Webern und Brahms orchestrierten Liedern und der „Unvollendeten“. Am 18. Juli gibt es ein Konzert mit den oft vernachlässigten, aber sehr spannenden Symphonien aus der mittleren Schaffenszeit Joseph Haydns. Auftakt zur Concentus-styriarte ist aber schon am 7. und 8. Juli, bei den Schubert-Kirchenkonzerten in Stainz samt ORF-Klangwolke. Martin Gasser

Stefan Gottfried und der Concentus Musicus: „Schubert in Stainz“ (7./8. Juli, Pfarrkirche Stainz); „Unvollendete“ (14. Juli, 20 Uhr, Stefaniensaal Graz); „Haydn Imperial“ (18. Juli, 20 Uhr, List-Halle Graz). concentusmusicus.com

Karl Markovics

Karl Markovics Foto © APA/HANS PUNZ

Er brennt für das, was er tut. Karl Markovics, der Schauspieler mit dem markanten Gesicht, ist einer der leidenschaftlichsten Rezitatoren im deutschsprachigen Raum. Er liest seine Texte nicht, er lebt sie. In Graz wurde man schon mehrfach Zeuge von Markovics’ Künsten, von der Intensität, die er auf der Bühne entfacht.

Für die styriarte 2018 spannt der Wiener Schauspieler und Regisseur, der bei Erwin Piplits’ Serapionstheater heranreifte und kurzzeitig als TV-Kommissar reüssierte, zwei österreichische Genies des Bizarren zusammen. Wobei beiden gemein ist, dass sie noch immer zu wenig bekannt sind. 1982 verfasste Werner Pirchner seine Blechbläsermusik zu Fritz von Herzmanovsky-Orlandos Satire „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter“. Als „Do you know Emperor Joe?“ firmiert diese brillant trockene Musik Pirchners, die die Absurdität des Stücks noch heller leuchten lässt.

Karl Markovics wird aus der Komödie lesen, dazu spielt das fünfköpfige Ensemble BlechReiz Pirchners Suite. Es wird eine Skurrilität, im allerschönsten Rot-Weiß-Rot leuchtend. Martin Gasser

Karl Markovics und BlechReiz: „Emperor Joe“ (8. Juli, 20 Uhr, List-Halle Graz). blechreiz.at