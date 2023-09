Da kommen dann schon einmal Anliegen, die klingen so: „Wir hätten gerne ein witziges Stück für drei Frauen und vier Männer, was könnten wir da spielen?“ Und schon macht sich das Team des TheaterServiceKärnten auf die Suche. Denn in den Räumlichkeiten in der Klagenfurter Mießtaler Straße findet man nicht nur die mit 13.000 Titeln größte Theaterbibliothek Österreichs (die für alle öffentlich zugänglich ist), sondern Service wird dort überhaupt großgeschrieben. „Wir betreuen über 100 Amateurtheatergruppen quer durch Kärnten“, erzählt Beatrix Erlacher-Heinzl, die seit Juni 2022 Obfrau des Amateurtheaterverbands ist: „Wir unterstützen bei der Werbung, der AKM oder rechtlichen Fragen zur Haftpflicht und unsere Mitglieder haben Zugang zum Fundus des Stadttheaters und der Faschingswelt Poggersdorf, wo es ebenfalls viele Kostüme, Perücken und Accessoires gibt“.