Nach wie vor treffen laufend Konzertanfragen ein, jüngst sogar für das Londoner Wembley-Stadion, doch aus dem „selbst verordneten Ruhestand zurück ins Rampenlicht“, wie es der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer formulierte, kamen die vier Musiker von Opus zur Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich in der Aula der Alten Universität in Graz. Schützenhöfer selbst hielt die Laudatio und blickte auf die lange Karriere zurück. Von der Garagenband in die großen Stadien Lateinamerikas und in die US-Charts. Auch ihre Benefiz-Einsätze (etwa für "Menschen für Menschen" in Äthiopien und die Sporthilfe) und legendäre Abende wie "Opus & Friends" in Liebenau wurden in der Biografie erwähnt.



Die vier Geehrten mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann Stv. Anton Lang © Juergen Fuchs



Damit wurde noch einmal eine Gruppe gewürdigt, die mit „Live is Life“ Popgeschichte geschrieben hat – und deren Mitglieder stets am Boden geblieben sind. Im Dezember 2021 nahmen sie Abschied von der Bühne, etwa um die Welt zu bereisen, wie es Sänger Herwig Rüdisser alias Tremschnig vorhat. Zur Ehrung kam der gebürtige Kärntner gerade aus Sizilien zurück.

Gitarrist Ewald Pfleger will sich vermehrt dem Produzieren anderer Künstler widmen, derzeit nimmt er neue Songs der Schick Sisters (ehemals Dornrosen) auf. Schlagzeuger Günter Grasmuck ist bei der Abschiedstournee von Gert Steinbäcker im Einsatz, während es Keyboarder Kurt René Plisnier ruhig angeht: „Ich will einmal mein Inneres bereisen“, sagt er.



Opus-Bandkopf Ewald Pfleger mit seiner Frau Andrea © Juergen Fuchs



Als Dankeschön an ihre Wegbegleiter laden Opus ihre Stamm-Crew (Tontechniker, Backgroundsängerinnen, Management etc.) im Dezember zu einer gemeinsamen Reise nach Mauritius ein. Das Hotel an der Ostküste der Insel ist schon gebucht. Da wird es wohl das eine oder andere Privatkonzert geben!



Die musikalische Begleitung durch Studierende der Kunst-Universität Graz © Juergen Fuchs





Die Musiker von Opus mit ihren Partnerinnen und Landeshauptmann Schützenhöfer © Juergen Fuchs