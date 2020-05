Kleine Zeitung +

Satire-Video Klickhit: Josef Hader über Verschwörungstheorien

Josef Hader ätzt in einem Video über die Verschwörungstheorien. Die haben in Corona-Zeiten bekanntlich Hochkonjunktur. Sein Video wurde mit über 700.000 Zugriffen in den letzten Tagen zum Klick-Hit.