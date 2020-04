Facebook

Andrew Jack starb mit 76. © twitter.com/GabrielleRoger1

Der britische "Star Wars"-Schauspieler Andrew Jack ist laut PA an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Der 76-Jährige sei am Dienstag in einem Spital in der Grafschaft Surrey der Krankheit erlegen, sagte Jacks Agentin Jill McCullough. In "Star Wars" spielte er die Rolle des Rebellenoffiziers General Ematt in den Filmen "Das Erwachen der Macht" (Episode VII) und "Die letzten Jedi" (Episoden VIII).

Der Schauspieler starb in einem Londoner Krankenhaus. Laut Informationen seiner Agentin konnte ihn seine Frau nicht mehr rechtzeitig besuchen, da sie sich in Australien in Quarantäne befindet.

Groß ist die Trauer auch in der "Star Wars"-Familie, etwa bei "Chewbacca"-Darsteller Joonas Suotamo:

Today we learned that a member of our Star Wars family, Andrew Jack, passed away due to complications from COVID-19. In addition to playing Major Ematt in The Force Awakens, his work as a dialect coach on TFA, Solo, & other SW films revealed a man who was passionate & caring... pic.twitter.com/4gl4RQqLqI — Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) March 31, 2020

Jack arbeitete auch als Coach für Dialekte bei großen Filmproduktionen mit - unter anderem half er Stars wie Robert Downey Jr. und Chris Hemsworth ihren britischen Akzent zu perfektionieren. Oder er brachte Schauspielern in "Herr der Ringe" die ausgefeilten Fantasiesprachen der Trilogie bei.