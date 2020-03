Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bild vom Nova Rock 2019 © APA/HERBERT P. OCZERET

In einem sehr bemerkenswerten Essay in der „Neuen Zürcher Zeitung“ hat der Medientheoretiker Peter Weibel die Corona-Epidemie als ein Phänomen beschrieben, das uns stärker als je zuvor vor Augen führt, dass die gesamte Weltkultur aktuell einen fundamentalen Veränderungsprozess durchlebt. Die aufgezwungene physische Immobilität und die Verlagerung der Existenz ins Digitale künden von einem Paradigmenwechsel im täglichen Leben, dessen technische Voraussetzungen bereits ab den 80ern von Computer und Internet geschaffen worden sind. Es geht dabei um eine virtuelle „Tele-Kultur“, die nicht mehr auf körperlicher Anwesenheit beruht, sondern die von zu Hause aus gelebt werden kann: Streaming statt Kino, Pizzadienst statt Restaurant sind die praktischen Beispiele, die diese im Grunde einleuchtende These stützen.