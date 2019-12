Facebook

2019 hat der Juli alle bisherigen Hitzerekorde gebrochen, in Wien lief der kenianische Athlet Eliud Kipchoge die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern in der Rekordzeit von einer knappen Stunde.

2019 ist auch eine Rekordstrafe zu melden: Der Internetkonzern Facebook einigt sich im Juli mit der US-Verbraucherschutzbehörde FTC darauf, wegen Datenschutzverstößen fünf Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) Strafe zu zahlen. Es ist die höchste jemals verhängte Strafe in einem solchen Fall und nach Angaben der FTC zudem die höchste Strafe, welche die US-Regierung jemals verhängt hat.

Und es gab Rekordauktionen: Das Ölgemälde "Devolved Parliament" des britischen Street-Art-Künstlers Banksy, das Schimpansen anstelle der Abgeordneten im britischen Unterhaus zeigt, wird im Oktober bei einer Auktion in London für 9,9 Millionen Pfund (11,1 Millionen Euro) versteigert - ein neuer Rekord für ein Banksy-Werk.

Auch der bisherige Rekordpreis für das Werk eines lebenden Künstlers wird 2019 übertroffen: Eine silberne Kaninchenskulptur des US-Künstlers Jeff Koons erzielt im Mai bei einer Auktion in New York 91,1 Millionen Dollar (82,09 Mio. Euro).

Weitere spektakuläre Rekorde

Beim Onlineshopping-Aktionstag Singles' Day in China bescheren die Verbraucher dem Online-Handelsriesen Alibaba im November einen neuen Rekordumsatz: Die Kunden geben binnen 24 Stunden 38,3 Milliarden Dollar (34,96 Mrd. Euro) auf der Plattform aus - 26 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die US-Starturnerin Simone Biles gewinnt bei der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart im Oktober fünf Goldmedaillen und kommt damit auf die Rekordzahl von 25 WM-Medaillen. Damit übertrifft die vierfache Olympiasiegerin den Weißrussen Witali Scherbo, der in den 1990er-Jahren 23 WM-Medaillen gewonnen hatte.

Die australische Fluggesellschaft Qantas unternimmt im Oktober den bisher längsten Nonstop-Passagierflug und fliegt in 19 Stunden und 16 Minuten von New York nach Sydney. In der Boeing 787-9 sitzen bei dem Testflug nur 49 Passagiere und Besatzungsmitglieder, um Gewicht zu sparen und die mehr als 16.000 Kilometer ohne Zwischenstopp zum Auftanken zu schaffen.

Ein Parkplatz im Hongkonger Wolkenkratzer The Center wird für 7,6 Millionen Hongkong-Dollar (882.000 Euro) verkauft. Für diesen Preis ist im Londoner Nobelviertel Chelsea immerhin eine Einzimmer-Wohnung zu haben.