"Was für ein großartiger Tag", schrieb Michael Douglas. Er dankte dem Verband der Auslandspresse für seine Golden-Globe-Nominierung und dafür, "dass ihr meinen Vater an seinem 103. Geburtstag stolz gemacht habt".

Kirk und Michael Douglas feiern 103. Geburtstag und Globe-Nominierung © AP

Oscar-Preisträger Michael Douglas (75) hat am 103. Geburtstag seines Vaters Kirk Douglas doppelten Grund zum Feiern. Auf Instagram postete der Schauspieler am Montag ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Vater und Sohn in Krawatte und Anzug in die Kamera lächeln.

Der Jubilar hat seine Hände auf einen Stock gestützt. "Was für ein großartiger Tag", schrieb Michael Douglas. Er dankte dem Verband der Auslandspresse für seine Golden-Globe-Nominierung und dafür, "dass ihr meinen Vater an seinem 103. Geburtstag stolz gemacht habt".

Ein weiteres Foto, auf dem er dem "Spartacus"-Star auf die Stirn küsst, versah Douglas mit einem Glückwunsch für die "lebende Legende". Der Promi-Sohn selbst war am Montag für einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in der Comedy-Serie "The Kominsky Method" nominiert worden. Die Netflix-Serie über einen in die Jahre gekommenen Schauspiellehrer brachte ihm im vorigen Jänner bereits eine Globe-Trophäe ein.