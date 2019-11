Die Auszeit von Andreas Gabalier war nur kurz: Für nächstes Jahr ist ein großes Fan-Fest in München geplant.

Andreas Gabalier © (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA)

Eigentlich hat sich Andreas Gabalier nach seinem 10-Jahres-Jubiläum eine Auszeit verordnet, doch ganz so untätig scheint er doch nicht zu sein - zumindest gibt es für das nächste Jahr schon einige Pläne. Bereits im Vorfeld hat der Sänger ein Spektakel angekündigt: "Es wird ein wohl noch nie dagewesener Aufschlag in das neue Jahrzehnt. Es ist eine neue Ära, die damit eingeläutet wird".

Am Montag wurde die Idee in München präsentiert: Am 15. August 2020 findet auf der Münchner Messe ein Fan-Festival, eine Art Kirtag, statt. Neben einem Konzert von Andreas Gabalier, wird es rundherum auch Events, Ausstellungen und Vergnügungsparks für die ganze Familie geben.