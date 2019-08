Kleine Zeitung +

Ernst-Happel-Stadion Wien Andreas Gabalier feierte 10 Jahre mit 50.000 Gratulanten

Mit einer fulminanten Show im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien schloss Andreas Gabalier am Samstag sein Jubiläumsjahr ab. Schon am Nachmittag hagelte es Geschenke.