Single, Album und nächstes Jahr wird wieder getourt. © APA/HERBERT NEUBAUER

Es ist die Geschichte einer verlorenen Lieben: Nach Amore, Bussi und Niente jetzt also das Album Ciao. Die Erfolgsgruppe Wanda veröffentlicht heute auf dem Weg zu ihrem neuen Album ihre Single "Ciao Baby" - mit deutlichen Anklängen ihres Erfolgshits "Bussi Baby". Das Album "Ciao" erscheint am 6. September.

Zum neuen Album kommt auch eine neue Tour, wie das 2012 gegründete Gespann am Morgen auf Ö3 verkündete. Schon am 29. Juni gastieren sie anlässlich des Formel 1-Rennens in Spielberg, im Mai 2020 stehen sie dann im Rahmen der "Ciao! Tour" zweimal in der Wiener Stadthalle auf der Bühne und am 18. Juli 2020 sind die in Graz zu erleben. Alle Termine finden Sie hier.

"Alles schaut so gut aus, so, dass man es fast glaubt" oder "spannend, dass diese Welt noch steht", singt Sänger Marco mit unverkennbarer Stimme und typischem Wanda-Klang in "Ciao Baby":

Das Video zur neuen Single wurde in Venedig gedreht. Für eine Rolle wurde der Nino aus Wien, kultiger "Liederat" und guter Kumpel der Band, engagiert. Was man auf dem Video nicht sieht, erzählt Nino der "Kleinen Zeitung": "Bei den Dreharbeiten hatte ich einen Stunt, der mit einem Sprung ins Wasser verbunden war. Dabei habe ich mir blöderweise zwei Rippen gebrochen." Mittlerweile geht es dem Nino aber schon wieder besser. "Die Schmerzen haben nachgelassen, alles gut." Die Dreharbeiten hat er trotz Betriebsunfall nicht bereut, zählt doch Venedig zu seinen absoluten Lieblingsstädten.