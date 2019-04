Facebook

Für "The Boss Hoss" wird es ein Heimspiel, sie traten bereits 2015 am Ring auf © Philip Platzer

Seit 2014 wird in Spielberg rund um die Formel 1 auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Heizten in den Anfangsjahren internationale Stars dem Publikum ein, besann man sich in den Vorjahren auf heimische Künstler. So auch 2019: Wie das Projekt Spielberg nun bekannt gab, werden Wanda, "The Boss Hoss" und Sänger Thorsteinn Einarsson den Ring rocken.