Ein "Licht-Kunst-Signal" an der Fassade des Hauptgebäudes soll "Humanität stärken statt Angst machen".

Das Wort "Human" leuchtet von der Fassade. © Die Angewandte/ KK

Ab sofort leuchtet bei Dunkelheit an der Wienfluss-seitigen Fassade des Hauptgebäudes der Universität für angewandte Kunst Wien das Wort "human". Das auf Initiative des Senats und Rektorats durch erleuchtete Fenster gebildete "Licht-Kunst-Signal" solle "Humanität stärken statt Angst machen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Im kommenden Jahr sollen unter dem Titel "human" "weitere Aktivitäten zur Interaktion mit der Zivilgesellschaft" gesetzt werden: "Damit sollen die vielen Menschen, die an Humanität und Solidarität als unverzichtbare Werte einer lebensfähigen Gesellschaft glauben, bestärkt und vernetzt werden."