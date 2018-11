Autor Doron Rabinovici hat Reden der neuen starken Männer Europas zu einem Stück montiert. Was ihre Sprache eint und was diese Politiker unter Demokratie verstehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Zunächst einmal ist es der Versuch, das, was ist, darzustellen und auf den Punkt zu bringen", sagt Doron Rabinovici © APA/GEORG HOCHMUTH

Das, was gesagt wird, kann doch nicht wahr sein, denken wir, doch wen kümmert’s schon, denn es wird wahr, indem es gesagt wird. Was nicht stimmt, stimmt ein, um die anderen niederzustimmen. Das Unsagbare ist wieder ausgesprochen beredt.“

Diesen Denkanstoß stellt Doron Rabinovici dem Polittheater „Alles kann passieren“ nach einer Idee von „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk voraus. Heute feiern die zu einem Stück montierten realen Reden europäischer Populisten und Nationalisten wie Matteo Salvini, Victor Orbán, Jaroslaw Aleksander Kaczy(´n)ski oder Heinz-Christian-Strache am Akademietheater ihre Uraufführung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.