Der schwedische König Carl Gustav mit den beiden Metallica-Bandmitgliedern Lars Ulrich und Robert Trujillo © AP (Henrik Montgomery)

"Seit Wagners Gefühlsaufruhr und Tschaikowskys Kanonen hat niemand mehr eine Musik geschaffen, die so körperlich und wütend und doch so zugänglich ist", so die Würdigung der US-Band Metallica. Zur gleichen Zeit wurde eine andere Musikformation ebenfalls mit dem renommierten Preis ausgezeichnet: das Nationale Musik-Institut Afghanistans (ANIM). Der Polarpreis ist mit je einer Million schwedischen Kronen (umgerechnet rund 100.900 Euro) dotiert und wird jedes Jahr an zwei Künstler vergeben - einen aus der klassischen und einen aus der zeitgenössischen Musikszene. Zu den früheren Preisträgern gehören Cecilia Bartoli, Björk, Sting, Patti Smith und Paul Simon. Auch die Laudatoren für Metallica waren keine Unbekannten: Ian Paice und Roger Glover von Deep Purple.

Marie Ledin, die Chefin des Preiskomitees, betonte, beide Preisträger hätten, "obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Welten" stammten, mit ihrer Arbeit das Leben der Menschen verändert. Metallica werde von Millionen Hardrock-Fans angehimmelt und "habe geführt, wohin andere Bands gefolgt" seien. Wie das ANIM mit jungen Leuten und benachteiligten Kindern arbeite, sei "wirklich inspirierend".