Unter dem Motto „Träume – Albträume“ gestaltete Bariton Andrè Schuen einen ungemein stimmungsvollen Liederabend bar jeder Effekthascherei im Musikverein, einfühlsam am Klavier unterstützt von Daniel Heide. Die Klammer bildeten Lieder von Richard Strauss, dazwischen erklangen Richard Wagner und Alexander Zemlinsky. Schon in den ersten Werken spannte Schuen mit seiner warmen, kernigen Stimme den Bogen von überschäumender Frühlingslaune zu inniger Sehnsucht, die immer wie durch einen Schleier aus Melancholie betrachtet schien.

Richard Wagners Wesendonck-Lieder erklangen etwas dunkler und mitunter auch dramatischer, immer wortdeutlich und gekonnt schlicht. Bei Zemlinsky ging es noch mehr in Richtung Drama und Albtraum; „Mit Trommeln und Pfeifen“ wurde zu einer subtilen Kriegsanklage, während „Tod in Ähren“ die Geschichte eines sterbenden Soldaten in klaren Strichen erstehen ließ. Der zweite Strauss-Teil bestand unter anderem aus den Vier Liedern op. 27, die eine eher positive („Morgen“) oder auch sehnsuchtsvolle („Cäcilie“) Stimmung verbreiteten. Immer wieder unterwanderte Schuen das Strahlende mit nachdenklich-abgedunkelten Tönen, die dem Abend eine ganz besondere Note verliehen.