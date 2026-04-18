Die anhaltenden Turbulenzen rund um den ORF bekommen neue politische Dynamik: Nach zuletzt öffentlich gewordenen Vorwürfen über ein problematisches Betriebsklima und mutmaßlichen Drogenmissbrauch übt nun auch die FPÖ scharfe Kritik – und fordert Konsequenzen.

Ausgangspunkt der Debatte sind Aussagen von NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter, die von Berichten über Mobbing, Übergriffe und auch Gerüchten rund um Drogenkonsum im ORF sprach. Demnach hätten sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Schilderungen an sie gewandt. Es zeichne sich das Bild eines „toxischen Betriebsklimas“, in dem auch schwerwiegende Vorwürfe im Raum stünden. Konkrete Belege dafür wurden bislang nicht öffentlich gemacht.

Kokainproblem im ORF?

Politisch sorgt das für wachsenden Druck. FPÖ-Chef Herbert Kickl griff die Vorwürfe auf und forderte öffentlich Konsequenzen. Unter anderem sprach er sich für Drogentests im ORF-Zentrum am Küniglberg aus und kritisierte mangelnde Aufklärung. Ähnlich äußerte sich auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Der „Flurfunk“ liefere „schockierende Gerüchte“, wonach ein Kokainproblem im ORF ein „offenes Geheimnis“ sei. Je länger die Führung nicht handle, „desto größer wird der Schaden“, so Hafenecker. Zudem forderte er Maßnahmen bis hin zu möglichen Kontrollen bei Führungskräften.

Die Vorwürfe bleiben allerdings bislang unbestätigt. Weder unabhängige Ermittlungen noch offizielle Stellungnahmen des ORF zu konkreten Anschuldigungen liegen vor. Auch die angesprochenen Gerüchte rund um einzelne Personen konnten bisher nicht verifiziert werden. Zurückhaltend reagiert indes Medienminister Andreas Babler. Er verwies auf die Zuständigkeit des ORF-Stiftungsrats, der für personelle Entscheidungen verantwortlich sei. Konkrete Reformschritte zeichnen sich derzeit nicht ab.

Unabhängig von den aktuellen Vorwürfen steht der ORF bereits seit Längerem politisch unter Druck. Der Redaktionsausschuss sprach dem Stiftungsrat zuletzt erstmals das Misstrauen aus, auch aus anderen Parteien kam Kritik an der Struktur und Führung des öffentlich-rechtlichen Senders. Die jüngsten Debatten verschärfen nun die Diskussion über Transparenz, Kontrolle und mögliche Reformen im ORF zusätzlich.