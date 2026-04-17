Man müsste jüngeren Leuten vermutlich erklären, was der ORF war. Ein verlässlicher Partner im Alltag, ein Rückhalt der Gesellschaft. Ein Bildungsinstrument. Alles mit zwei Fernsehkanälen und drei Radiosendern. Man wuchs mit Stimmen und Gesichtern auf, die Autoritäten waren, weil sie Kompetenz ausstrahlen. Hugo Portisch erklärte die Geschichte, Trautl Brandstaller erklärte Österreich und Axel Corti erklärte die Welt. In Diskussionssendungen wie „Club 2“ trafen Koryphäen auf andere Koryphäen, mitunter auch auf Blender und die „Kunststücke“ erweiterten den Horizont. An der Spitze des Unternehmens saß die längste Zeit ein schwer Konservativer, man hatte zwar fast nie seine Meinung, aber immer Respekt. Nicht weil er ein Despot war, sondern weil er einen Begriff von den Dingen besaß: Vom Journalismus. Vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Von der Gesellschaft. Ein Querkopf, gegen den heutige Managertypen wie traurige Jobholder ohne Berufung ausschauen.

Angesichts des ORF-Debakels wird man zu allererst melancholisch und erst dann wütend. Dabei geht es in erster Linie nicht um private Verfehlungen. Ob oder wer verbotene Substanzen zu sich genommen hat, daran soll sich der Boulevard abarbeiten. Angesichts des vom ORF-Redakteursrat veröffentlichten Statements sind solche Dinge zwar ernst zu nehmen, aber Makulatur. Es geht ums System: Die im ORF arbeitenden Redakteurinnen und Redakteure, mit sehr großer Mehrheit ernsthafte Journalisten, haben dem eigenen Unternehmen ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Aufsichtsräten hat man das Misstrauen ausgesprochen. Journalistische Kompetenz sei „so gut wie nicht vorhanden“. Kritischer Journalismus sei einem Großteil der Stiftungsräte in ihren Berufen „kein Anliegen“. Die parteipolitische Machtverteilung im Stiftungsrat entsetzt also nicht nur die Gebührenzahlerinnen und -zahler, sondern längst auch die Mitarbeiter .

Dass es so viele Spitzenverdiener gibt, während junge ORF-ler schlecht bezahlt werden, ist nicht nur für ein staatliches Unternehmen eine Katastrophe. Eine Absage an die Zukunft. Es geht dabei nicht um Großverdiener wie Armin Wolf, eine echte Spitzenkraft, die jeden Cent wert ist. Es geht um Funktionäre, die abkassieren, und sich auch noch aufführen. Ganz, als wären die Staatskassen voll und die Medien würden nicht generell ums Überleben kämpfen müssen: Glaubwürdigkeitskrise hin, Rezession her.

Es steht völlig außer Frage, dass Österreich keinen reduzierten, sondern einen gestärkten öffentlichen Rundfunk benötigt, genauso wie das Land gestärkte private Medien benötigt. Der ORF geht gerade durchs Fegefeuer, es muss tatsächlich ein reinigendes sein, wenn man ihn weiter schätzen soll. Genau jetzt ist der Moment, die politische Einflussnahme auf das Unternehmen einfach abzuschaffen. Ein frommer Wunsch, denn wann hätte die Politik sich je selbst abgeschafft? Alle wollen einen anderen ORF, außer denen, die darüber entscheiden.