Dieter Bornemann gehört durch das Wirtschaftsmagazin „Eco“ zu den bekannten Gesichtern des ORF, zudem ist der 59-jährige Grazer

auch Vorsitzender des Redaktionsrates, der aus gewählten Redaktionssprecherinnen und -sprechern aller Bereiche (Radio, TV, Online, Teletext und Landesstudios) besteht. Die aktuelle Krise inklusive internen Machtkämpfen, Fehden und Rechtstreitigkeiten unter ORF-Managern hat den Redaktionsrat zu einer Resolution veranlasst.

Darin heißt es etwa: „Der Stiftungsrat besteht aus 35 Mitgliedern – zumindest 12 davon sind Lobbyisten, PR-Agenturbesitzer, Pressesprecher und Interessensvertreter. Journalistische Kompetenz ist so gut wie gar nicht vorhanden. Auch wenn einzelne Mitglieder im Stiftungsrat tadellose Arbeit leisten, besteht das Aufsichtsgremium zu einem großen Teil aus Mitgliedern, denen kritischer Journalismus in ihrer Profession kein großes Anliegen ist. Es ist daher eine langjährige Forderung der Redaktionsvertretung, dass im Stiftungsrat nur fachlich unbestrittene Expertinnen und Experten vertreten sind, ohne politische Schlagseite.“

Konkret werden auch Heinz Lederer und Georg Schütze genannt. „Wir halten die beiden Vorsitzenden aus mehreren Gründen für problematisch in ihrer Funktion: Heinz Lederer leitet nach wie vor den SPÖ-,Freundeskreis‘ im Stiftungsrat, Gregor Schütze jenen der ÖVP. Mit einer unabhängigen Führung des gesamten Gremiums ist das aus unserer Sicht nicht vereinbar“, heißt es in der Aussendung. Neben den politischen Unvereinbarkeiten werden auch eine Reihe von wirtschaftlichen Unzumutbarkeiten aufgelistet. So formuliert es der Redakteursrat: „Da es keine öffentliche Kundenliste der Agentur Lederer gibt, sind wir auf Vermutungen angewiesen, für wen Heinz Lederer tätig geworden sein könnte. Wenn er bei der Vorbereitung für den Song Contest die Interessen der Stadt Wien vertritt, dann ist das aus unserer Sicht mit der Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates unvereinbar. Genau so, wie es nicht sein kann, dass er beim Verkauf des ORF-Funkhauses die Interessen der Rhomberg-Gruppe als Käuferin vertritt. Der Vorsitzende des Stiftungsrates hat auch einen Beratungsvertrag mit dem ÖSV, einem wichtigen Partner für den ORF, wenn es um die Vergabe von Übertragungsrechten geht.

Mangelnde Transparenz von Stiftungsrat Lederer

Zündstoff hat dieser Teil der Resolution: „Lederer habe für andere Kunden im ORF interveniert, wird der Redaktionsvertretung berichtet. Aus Angst vor beruflichen Konsequenzen wollen die Betroffenen das aber nicht öffentlich bestätigen. Die mangelnde Transparenz des Stiftungsratsvorsitzenden über seine Auftraggeber ist aus unserer Sicht fragwürdig, weil das Vorwürfe der Befangenheiten und unzulässiger Interessenskonflikte nährt.“

Weitere Namen: Thomas Prantner (entsandt vom Land Steiermark in den Stiftungsrat mit problematischen Beratungsvertrag) und Peter Wesenthaler (FPÖ). Zum Ex-Politiker heißt es: „Er tritt in einem privaten TV-Kanal auf und gibt gemeinsam mit dem FPÖ-Mediensprecher Pressekonferenzen. Dabei diffamiert er die Arbeit der ORF-Journalistinnen und Journalisten und formuliert haltlose Angriffe und Vorwürfe gegen das Unternehmen. Damit verstößt er gegen den Corporate Governance Kodex des ORF: Stiftungsratsmitglieder haben im Kontakt mit der Öffentlichkeit darauf zu achten, dass Nachteile für das Ansehen des ORF und seine wirtschaftlichen Interessen vermieden werden.“

Dieter Bornemann, Moderator und Vorsitzender des Redaktionsrates © Hans Leitner

Fazit: Für uns Journalistinnen und Journalisten gelten zu Recht zahlreiche strenge Regulative und Compliance-Regeln: ORF-Gesetz, Redaktionsstatut, Ethik- und Verhaltenskodex und Social-Media-Richtlinien. Wir arbeiten unter strengen Vorgaben und unter Kontrolle, die auch zu persönlichen Konsequenzen führen können, wenn dagegen verstoßen wird. Wir erwarten, dass an das Management und an die Aufsichtsorgane des ORF keine geringeren Ansprüche angelegt werden. Es darf keinen Platz geben für unangebrachtes Verhalten, persönliche Vorteile, Freunderlwirtschaft, Intransparenz und Unvereinbarkeiten. ORF-Führungskräfte und Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben auch eine Vorbildfunktion – innerhalb des Hauses und darüber hinaus.

Daher spricht der Redaktionsausschuss den vier namentlich genannten Stiftungsräten einstimmig das Misstrauen aus.