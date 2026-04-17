„Im weißen Rößl“ kennt jeder. Deutlich weniger bekannt sind jene anderen beiden Revue-Operetten, die Ralph Benatzky Ende der 1920er Jahren geschrieben hat. Eine davon, „Die drei Musketiere“ ist nun auf der Studiobühne der Oper Graz in einer ungewöhnlichen Inszenierung zu erleben. Das Besondere daran: Georg Schütky (Regie), Stefan Birnhuber (musikalische Leitung) und Siegmund Andraschek (musikalisches Arrangement) haben das Stück als inklusives Musiktheater wiederbelebt – und einen Volltreffer gelandet. Selten ist es gelungen, Schauspieler und Sängerinnen mit und ohne Behinderung so effektiv und ohne die geringste Peinlichkeit gemeinsam auf die Bühne zu stellen und dem Publikum ein durch und durch vergnügliches Erlebnis zu bescheren.

Die Story der ursprünglich überlangen, dreiaktigen Operette ist nicht wichtig: In einer Art Sequel zu Alexandre Dumas‘ klassischer Haudegen-Story müssen D‘Artagnan und hier nur zwei weitere Musketiere wieder die Royals aus den Klauen eines fiesen Kirchenmannes befreien, der hier eine (queere) Frau ist. Auch wenn das alles auf den ersten Blick ein bisschen bemüht klingen mag – in der wohltuend verknappten, inklusiven Grazer Fassung geht das Konzept, daraus eine hemmungslos lustige Komödie zu bereiten, ohne Einschränkungen auf.

Zum Zerkugeln

Die vom Verein LebensGroß und von ihren Ensemblekolleginnen der Grazer Oper perfekt gecoachten Inklusiv-Darstellerinnen laufen zu Höchstform auf: Robert Nemes als Kardinälin und Melanie Schaller (Pater Ignotus) als Bösewichte sind zum Zerkugeln, Agnes Zenz als Kardinälinnennichte schlägt sich auch als Sängerin mehr als passabel.

Dass die Gesangsleistungen der drei Ensemble-Mitglieder Janosch Mischuretz (als D‘Artagnan), Josephine Renelt (Königin) und Leah Bedenko (als katzenhafter Scherge der Kardinälin) und die liebevoll auf Minimalbesetzung reduzierte Orchestermusik wie selbstverständlich vom Feinsten sind, erhöht den Spaß an der Freude zum abgerundeten Musiktheatergenuss. Kein Wunder, dass die restlichen Vorstellungen so gut wie ausverkauft sind.

Weitere Termine: 18. 4., 16 h, 19. 4. 11 und 17 Uhr sowie 22.4. 11 und 17 Uhr.