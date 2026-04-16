Es ist schon cool zu sehen und zu hören, was die Szene zu Hause alles aktuell zu bieten hat“, zieht Christian Hollik Bilanz über seine jüngste Wochenendbeschäftigung. Für gewöhnlich streckt der Produktmanager bei Napalm Records seine Fühler in Richtung internationale Musikwelt aus, am Samstag scannte er jene 46 heimischen Bands, die sich für den Bandcontest von Kleine Zeitung und Orpheum Graz gemeldet haben.

Worauf Hollik vor allem geachtet hat: „Songwriting, Songqualität, aber in jedem Fall auch die Studio Recordings.“ Was man wohl nicht so am Schirm hat, aber längst unerlässlich sei, so der Experte: „Social Media. Ich habe mir auch die Seiten der Bands angeschaut. Wie gut ist die Social-Media-Arbeit, gibt es eine Fanbase?“ All das ist im Musikbusiness längst fast so wichtig wie die Musik selbst. Was hinzu kommt: „Gerade in der heutigen Musikwelt ist es besonders wichtig, dass man nicht direkt in eine Schublade gesteckt wird, sondern seinen eigenen Touch mitbringt.“

Christian Hollik, Napalm Records © Napalm Records

Geht es nach der sechsköpfigen Jury erfüllen sechs Bands die Auswahlkriterien für das große Finale am 13. Mai im Grazer Orpheum: Containecks (Graz), Covendeath (Graz), Embers Collide (Hartberg), Lost In Ruin (Wien), MVSOCHIST (Wien) und Story of a Stranger (Graz) – sie spielen um einen Auftritt als Vorband auf den Kasematten im Rahmen des CORE&MORE-Festivals am 7. Juni. Eine gute Startrampe, so Christian Hollik: „Es geht um einen Slot vor doch sehr etablierten Künstlern, wo man sich einer großen Fanbase präsentieren kann.“ Immerhin stehen auf der Bühne hoch über Graz keine Unbekannten aus dem Metalcore-Bereich: Bury Tomorrow, Any Given Day, Silent Planet, Opal in Sky und All Faces Down.

COVENDEATH aus Graz (Deathcore) © Achromatic STUDIOS

Containecks aus Graz (Progressive Rapcore) © Band

Neben den Stimmen des Publikums ist neuerlich auch die Jury gefragt. Mit dabei sind beim Contest-Finale neben Christian Hollik auch Christina Breuß-Vaterl (Radio Soundportal), Sandra Mathelitsch (Kleine Zeitung), Peter Protas und Stefan Protas (beide United Colors Events) und Georg Schauer (Grazer Spielstätten). Worauf es am 13. Mai vor allem ankommt, liegt auf der Hand – die Live-Performance. Was sich der Experte von Napalm Records erwartet: „Wie gibt sich die Band auf der Bühne, kann sie das Publikum mitreißen, wie stark sind der Frontman oder die Frontfrau? Die Musik muss das Publikum emotional catchen!“

Infos zum Bandcontest und Tickets für das Finale unter kleinezeitung.at/bandcontest.

Lost In Ruin aus Wien (Metalcore) © Peter Gordebeke

MVSOCHIST aus Wien, (Metalcore) © Band