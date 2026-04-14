Wer es in die Rock & Roll Hall of Fame schafft, hat es wohl geschafft. Seit 1986 werden jedes Jahr Musikschaffende aus der ganzen Welt ernannt, die etwas Außergewöhnliches für die Musikindustrie geleistet haben. Die Ruhmeshalle befindet sich in Cleveland, Ohio.

Von Chuck Berry über Sam Cooke bis hin zu Ray Charles, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones oder Elvis Presley reichen die Namen der verewigten Personen. Jedes Jahr stellt man sich bei der neuen Liste die Frage: „Warum waren die nicht schon längst aufgenommen?“ Aber so ist das mit Listen, sie sind nie vollständig, immer unvollkommen und es gibt immer ein Ungleichgewicht.

Endlich in der Hall of Fame

Iron Maiden, obwohl bereits 2021 und 2023 nominiert, schafft es heuer endlich in die Ruhmeshalle: Die wegweisende britische Metal-Band rund um Bassist Steve Harris sowie Sänger Bruce Dickinson hat sich mit Songs wie „The Number of the Beast“ oder „Run to the Hills“ und weltweit über 130 Millionen verkauften Alben eine Aufnahme längst verdient. Phil Collins wird heuer zum zweiten Mal erwähnt, da er schon als Mitglied von Genesis aufgenommen wurde. Wer ist noch auf der Liste? Oasis, Queen Latifah, Sade, Billy Idol, Joy Division, Produzent Rick Rubin, MC Lyte und der Wu-Tang Clan. Auch Verstorbene werden posthum aufgenommen: Celia Cruz, Fela Kuti, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Ed Sullivan und Luther Vandross.

Am 14. November sollen die Musikerinnen und Musiker bei einer Zeremonie symbolisch in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen.