Popstar Elton John kann eigenen Angaben zufolge nichts mehr sehen. "Wie manche von Ihnen wissen, hatte ich einige Probleme und habe mein Augenlicht verloren", sagte der 77-Jährige vor einem Theaterpublikum am 1. Dezember. John war laut der "Daily Mail" bei der Premiere des Musicals "The Devil Wears Prada" im Londoner West End, für das er die Musik komponiert hat. "Ich konnte die Aufführung zwar nicht sehen, aber ich habe sie genossen."

Seit längerem kämpft John mit den Folgen einer Augeninfektion im Juli. Erst kürzlich hatte er erklärt, dass er auf dem rechten Auge nichts mehr sehe und sein linkes Auge "auch nicht das beste" sei, weshalb er nichts mehr lesen oder anschauen könne. Bei der Musicalpremiere bedankte sich John bei seinem Ehemann David Furnish, der sein "Fels" sei.

„Elton John: Never Too Late“

Der Sänger ist derzeit in seiner Dokumentation „Elton John: Never Too Late“ zu sehen. Der Film, bei dem Johns Ehemann David Furnish Regie geführt hat, gibt Einblicke in das Leben des Musikers.