Bridget Jones kehrt auf die Leinwand zurück – und mit ihr auch wieder jede Menge Liebeschaos. Neun Jahre nach der letzten Fortsetzung „Bridget Jones‘ Baby“ (2016) soll im Februar 2025 „Bridget Jones: Mad About The Boy“ mit Renée Zellweger (55) in ihrer beliebten Hitrolle in die Kinos kommen.

Nun ist auch der erste Trailer zum vierten Teil der legendären Liebeskomödie da – und verrät bereits einiges zur Handlung. Wahre Fans überrascht der Plot Twist nicht, da der Film wieder auf der Roman-Reihe von Helen Fielding basiert.

Achtung, Spoiler!

Wer die Bücher noch nicht gelesen hat und sich von der Handlung überraschen möchte, hört an dieser Stelle zu lesen auf. Nur noch eine wichtige Info: Der Kinostart ist am 27. Februar 2025! All jene, die neugierig sind, können weiterlesen.

Im vierten Teil der beliebten Film-Reihe hat Jones mit dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) zu kämpfen und zieht alleine zwei Kinder groß. Wie Darcy ums Leben kam, verrät der Trailer jedoch nicht. Er ist trotzdem Teil des Films und wurde auch am Film-Set in London von Fans gesichtet. Diese vermuten, dass Darcy in Traum-Sequenzen oder Rückblenden auftauchen wird. Auch ihr früherer Liebhaber Daniel Cleaver (Hugh Grant) ist noch Teil der Bridget Jones-Geschichte und fungiert inzwischen als eine Art ulkiger Onkel für die beiden.

Angespornt von ihrem Umfeld beginnt Jones schließlich wieder zu daten - und ihr neuer Liebhaber ist deutlich jünger als sie. „Ich hatte die ganze Nacht geradezu bewusstseinserweiternden Sex, und es war fantastisch!“, verkündet Jones, die wohl wieder als Fernsehproduzentin arbeitet, versehentlich vor laufender Kamera.

Die Besetzung

Mit Emma Thompson und Jim Broadbent kehren weitere Filmstars in ihre Rollen zurück. Hugh Grant sagte über die Fortsetzung in einem Interview: „Es ist nicht nur sehr lustig, sondern auch sehr, sehr traurig.“ Mit den Schauspielern Leo Woodall, bekannt aus den Serien „The White Lotus“ und „Zwei an einem Tag“ sowie Chiwetel Ejiofor, bekannt aus „12 Years a Slave“ und „Doctor Strange“, erscheinen zwei neue Gesichter auf der Leinwand. Regisseur von „Bridget Jones - Verrückt nach ihm“ ist Michael Morris.

Erfolgreiche Filmserie

Die romantische Komödie um Single-Frau Bridget Jones war 2001 mit „Schokolade zum Frühstück“ auf Anhieb ein großer Kinoerfolg. Der Film basierte auf dem gleichnamigen Buch der britischen Autorin Helen Fielding. Mit „Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns“ folgte 2004 ein zweiter Kinofilm zu dem turbulenten Leben der Antiheldin. Darin stand Bridget erneut zwischen den beiden Männern Mark Darcy (Colin Firth) und Daniel Cleaver (Hugh Grant). Zwölf Jahre später kam mit „Bridget Jones‘ Baby“ Teil 3 in die Kinos. In dieser Folge spielte Patrick Dempsey („Grey‘s Anatomy“) mit.