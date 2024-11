Böse Zungen behaupten, die Beziehung zur Kamera ist Leonardo DiCaprios am längsten andauernde Verbindung: Seit Teenagertagen steht der Sohn einer Rechtsanwaltsgehilfin und eines Comic-Buchautors vor der Kamera – für das Fernsehen und das Kino. Seinen Einstand in Hollywood feiert er mit „This Boy‘s Life“ und „Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa“. Auf Anhieb holte der knapp 20-Jährige seine erste Oscar-Nominierung.

Der Oscar und DiCaprio: Eine qualvolle Beziehung

Der Oscar und DiCaprio, das ist eine längere und durchaus qualvolle Beziehung. Erst bei seiner sechsten Nominierung konnte der Neo-Fünfziger den Goldjungen 2016 für seine Hauptrolle als Pelztierjäger Hugh Glass in „The Revenant - Der Rückkehrer“ (2015) mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten waren die bislang für ihn härtesten seiner Karriere, erzählte er damals: Gedreht wurde in heftigen Schneestürmen und eisigen Flüssen in Kanada, vor der Kamera musste das Geburtstagskind rohe Bisonleber essen.

„Titanic“ machte Leonardo DiCaprio zum Weltstar

Gedreht hat der in Los Angeles Geborene mit den Kapazundern der Branche: Alejandro González Iñárritu, Baz Luhrmann, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Martin Scorsese und James Cameron. Dessen Film „Titanic“ katapultierteLeonardo DiCaprio in lichte Höhen: An der Seite von Kate Winslet spielt er den mittellosen Jack Dawson, der sich in die reiche, aber verlobte Rose verliebt. Das ikonische Bild des jungen Paares mit ausgestreckten Armen am Bug des Schiffes ist unvergesslich.

Als exzentrischer Millionär und Flugpionier Howard Hughes (“Aviator“) war er ebenso zu sehen, wie als Diamanten-Schmuggler im Thriller „Blood Diamond“ oder 2014 als aalglatter Finanzjongleur in „The Wolf of Wall Street“. Seit Ende der 1990er-Jahre engagiert er sich mit der „Leonardo DiCaprio Foundation“ für den Umweltschutz. Das Interesse der Öffentlichkeit gilt aber meist seinen Liebesbeziehungen. Mit Models wie Gisele Bündchen, Bar Refaeli oder Toni Garrn war er liiert. Aktuell ist er mit dem 26-jährigen italienischen Model Vittoria Ceretti zusammen. Nur DiCaprio altert, seine Freundinnen nicht.