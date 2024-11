Musiklegende Quincy Jones ist tot. Jones sei am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte sein Sprecher Arnold Robinson mit. In einer Erklärung sagte die Familie: „Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen.“ Und weiter: „Obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie einen anderen wie ihn geben wird.“

Der Musiker, Komponist und Produzent galt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musik- und Filmbusiness der vergangenen Jahrzehnte und engagierte sich auch für die Bürgerrechte. Jones wuchs unter ärmlichen Verhältnissen in Chicago auf und avancierte u.a. zum Arrangeur und Komponisten für Frank Sinatra. Er galt als einer der Masterminds hinter dem Welterfolg von Michael Jackson.

Jones wurde am 14. März 1933 geboren. Hätte er nicht eines Tages in seiner von Kriminalität geprägten Heimatstadt Chicago ein Klavier entdeckt, wäre er vermutlich auf die schiefe Bahn geraten, erklärte er mehrfach. Letztlich sollte es ganz anders kommen - der Musiker wurde zur zentralen Figur in der Karriere zahlreicher Pop- und Filmstars. Der Vater von sieben Kindern, die er mit insgesamt fünf Frauen hatte, machte sich auch als TV- und Filmproduzent sowie als Filmkomponist einen Namen.