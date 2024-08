Nach den drei abgesagten Konzerten von Taylor Swift in Wien trauerten die Fans um die Chance, ihr Idol live zu sehen. Nun bietet der ORF den „Swifties“ allerdings ein Trostpflaster an - mit Unterstützung der US-Sängerin. Denn heute (10. August) um 21.45 Uhr wird auf ORF1 die Free-TV-Weltpremiere von „Taylor Swift: The Eras Tour“ zu sehen sein. Bislang war der Film nur Abonnentinnen und Abonnenten von Disney+ zur Verfügung gestanden. „Ich bedanke mich bei Disney und vor allem bei Taylor Swift und ihrem Management, die in dieser speziellen Situation den vielen Fans in Österreich dieses große Geschenk machen“, sagt ORF- Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Doch warum wird der Film erst ab 21.45 Uhr gezeigt? ORF1 überträgt die Medaillen-Entscheidung der Olympischen Spiele im Synchronschwimmen - und da haben die Alexandri-Schwestern durchaus Chancen Edelmetall zu holen.

Der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten

Der Film über die erfolgreichste Konzertreihe der Musikgeschichte lief vergangenen Herbst erfolgreich in den Kinos an und war dann ab 15. März exklusiv auf dem Streamingportal Disney+ zu sehen. Gedreht wurde der Konzertmitschnitt im August 2023 bei drei Shows von Taylor Swift in Kalifornien. Der Film unter der Regie von Sam Wrench spielte laut Disney+ weltweit mehr als 260 Millionen Dollar (237,68 Mio. Euro) an den Kinokassen ein und ist damit der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Die „Taylor‘s Version“ des Films enthält vier zusätzliche, nicht im Kino gezeigte Songs sowie eine Akustiksammlung nach dem Abspann mit vier bisher ungesehenen Performances.