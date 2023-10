Vielleicht trügt der Eindruck, doch in der weichgespülten Marketing-Popmusik sind die echten Stimmen des Protests leise geworden. Um so bedeutender werden Veranstaltungen wie „Voices of Protest“.

Das im Rahmen von „PhonoFemme“ stattfindende Festival wird von Karin Schorm und Zahra Mani vom Verein Klanghaus Untergreith verantwortet und bringt zwischen Nova Gorica (28. Oktober), Klagenfurt/Celovec (30. Oktober) und Graz (31. Oktober) unterschiedliche Protest-Biografien auf die Bühne.

Diverse Zugänge

Am 4. November macht das Festival – kuratiert von Mia Zabelka – in Wien Station. „Wir wollen diverse Zugänge liefern“, sagen Schorm und Mani. Burning Woman aka Kateryna Kostrova ist zum Beispiel eine Künstlerin, die sowohl in der Villa For Forest in Klagenfurt als auch im Orpheum Graz ihre musikalische Stimme des Protestes erhebt. „Sie kommt aus dem Donbas, hat aber ins Exil gehen müssen, weil sie gegen die Krimbesetzung der Russen demonstrierte“, sagen Schorm und Mani. Heute lebt die Künstlerin in Kiew und will „eine Stimme für Frauen in der Musik und für den Frieden sein“.

Auch das Ensemble Praprotnice (am 31. 10. in Graz) ist in „Bezug auf die Partisanenlieder eine wichtige Stimme“ – das Kärntner Frauenterzett mit Akkordeon-Begleitung singt zweisprachig. Weitere Mitwirkende sind Ingrid Schmoliner oder die britische Multi-Media-Künstlerin Poulomi Desai, die sich in ihrer Arbeit schon in den 1980er-Jahren für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde einsetzte. Aber nicht nur musikalischer Protest wird geboten, auch die aus Kroatien stammende Schriftstellerin Dragica Raj(c)i(´c) kommt zu Wort.

Alles zusammen ergibt eine multi-perspektivische Klang-Collage des Protestes. Schorm und Mani wollen damit die Krisen des Jetzt auf die Bühnen des Landes holen. Und am 5. November gestalten die Komponistinnen und künstlerischen Leiterinnen des Klanghaus Mia Zabelka und Zahra Mani mit Poulomi Desai auch eine Sendung im Ö1 Kunstradio.