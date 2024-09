Bei der größten internationalen Konferenz im Bereich (angewandte) Linguistik, Sprachforschung und Diversität, dem 21. AILA World Congress in Kuala Lumpur, konnten zwei Repräsentantinnen der PH Kärnten ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Eva Hartmann und Astrid Mairitsch vom Institut für Mehrsprachigkeit und transkulturelle Bildung hielten Vorträge zu den Language Education Policies and Social Justice in Austria und Teacher Status and Societal Appreciation in Austrian Newspapers.

