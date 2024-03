In der Landeshauptstadt ist die Dichte an Museen natürlich besonders groß, da findet sich eine bunte Auswahl für Schulklassen. Allen voran das Graz Museum, in dem Kinder und Jugendliche die Geschichte der Stadt interaktiv, lebendig und altersgerecht kennenlernen. Welche Bedeutung hat und hatte der Grazer Schloßberg für die Stadt? Woher stammt der Name Graz? Und wann sind die Grazer:innen zum ersten Mal mit dem Fahrrad gefahren? Aber auch abseits von Museen gibt es in Graz viel zu sehen: Wie wäre es mit einem Besuch im Schauspielhaus oder Next Liberty? Beide bieten spannende Führungen für Schulklassen an, etwa mit eigenen Theaterpädagogen und auch mit der Möglichkeit, selbst auf der Bühne zu stehen. Einblicke in den Berufsalltag einer Tageszeitung und der Radioproduktion gibt es hingegen im Styria Media Center bei der Kleinen Zeitung und Antenne Steiermark, beide laden auch zu Schulführungen ein.

Raus in die Regionen

Nicht nur in Graz gibt es Spannendes zu entdecken – Eisenerz ist etwa eine richtige Museumsstadt mit acht verschiedenen Museen

von der Gerberei über das Krippenmuseum bis hin zum Post- und Telegraphenmuseum. Eine tolle Adresse für jedes Wetter ist auch das Benediktinerstift Admont, spätestens seit Oprah Winfrey die Bibliothek auf ihrem Instagram-Account erwähnt hat, ist sie auch auf Sozialen Medien weltberühmt. Admont ist nicht das einzige steirische Stift, das wie gemacht ist für Schulausflüge, auch im Chorherrenstift in Vorau kann man viele Jahrhunderte steirischer Geschichte erleben.