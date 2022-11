Wegen der Energiekrise wird jetzt auch in Völkermarkt bei der Weihnachtsbeleuchtung der Sparstift angesetzt. Im diesjährigen Advent erstrahlt im Stadtzentrum nur die seit 2019 etappenweise auf energieeffiziente LED-Lichter umgestellte Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus sowie am Oberen und Unteren Hauptplatz. "In den Seitenstraßen hängen wir heuer nichts auf, um Strom zu sparen", sagt Bauamtsleiter Armin Alic. Außerdem werde die Beleuchtungszeit – im Vorjahr leuchteten die stimmungsvollen Lichter von 17 bis 8 Uhr durchgehend – verkürzt. Wie viele Stunden genau eingespart werden sollen, stehe bis dato aber noch nicht fest.