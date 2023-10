Auf Hochtouren Unterschriften gesammelt hat in den vergangenen Tagen der Elternverein der Mittelschule (MS) Kühnsdorf. "Mit der Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen, dass wir unsere Schule nicht kampflos aufgeben werden", sagt Initiatorin Kerstin Gether aus Mittlern, die mit weiteren Müttern und Vätern bereits über 930 Unterstützungserklärungen für die Aufrechterhaltung der MS Kühnsdorf gesammelt hat. Bekanntlich droht in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas einer der beiden Mittelschulen wegen sinkender Schülerzahlen die Schließung. Die zwei Schulen – die MS Eberndorf mit rund 80 Schülern (vier Klassen) und die MS Kühnsdorf mit rund 180 Schülern (acht Klassen plus eine Kleinklasse) – sollen an einem der Standorte zusammengeführt werden.