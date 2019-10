Der Nobelpreis für das Jahr 2019 geht an den gebürtigen Kärntner Peter Handke. Er erhält den Preis "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht", so die Begründung der Akademie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Handke ist Literaturnobelpreisträger © APA/HERBERT NEUBAUER

Der Nobelpreis für das Jahr 2019 geht an den gebürtigen Kärntner Peter Handke. Bei den Wettbüros lag seine Quote zuletzt bei elf zu eins. Er erhält den Preis "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht", so die Begründung der Akademie.