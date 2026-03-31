Zu Ostern ergibt sich einmalig eine Änderung bei der Lebensmittelausgabe der Team-Österreich-Tafel des Roten Kreuzes in Völkermarkt. Am Karsamstag, dem 4. April, findet die Ausgabe bereits um 15.30 Uhr (statt wie gewohnt um 17 Uhr) statt. Die Team-Österreich-Tafel befindet sich in der ehemaligen Holzhalle der Wildbachverbauung im Industriepark, Wolfgang-Pauli-Straße 4, 9100 Völkermarkt.