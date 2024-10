Mit dem Elektrofachgeschäft „EP:Hus“ hat sich der Völkermarkter Georg Hus 2017 den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Schon in seiner Lehrzeit hat der Einzelhandelskaufmann gerne Elektrogeräte repariert. Nach kurzer Zeit wurden die 250 Quadratmeter großen Räumlichkeiten am Völkermarkter Hauptplatz zu klein und so wurde 2021 eine 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche im City Center in Völkermarkt bezogen.

14 Mitarbeiter

Jetzt wird der 49-Jährige eine zweite Filiale eröffnen – und zwar am 2. November im Obergeschoß des Südparks in Klagenfurt. „Das Stammhaus in Völkermarkt bleibt natürlich bestehen, aber nachdem wir viel Kundschaft aus Klagenfurt haben, eröffnen wir eine Filiale mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche in Klagenfurt“, erklärt Georg Hus, der nun insgesamt 14 Mitarbeiter beschäftigt. Für die neue Filiale sucht er übrigens noch Personal: Verkaufsmitarbeiter, Elektriker und Zusteller.

Georg Hus expandiert © KK/Privat

„Ich erwarte mir durch die Filiale in Klagenfurt deutliche Umsatzzuwächse. Obwohl wir gar nicht so stark Werbung machen, haben wir viele Klagenfurter Kunden, die unser Service schätzen. Wir liefern, schließen an und machen Reparaturen“, so Hus. Wie er sich gegen die „Großen“ am Markt behaupten will? „Wir reparieren und servicieren alle Marken. Das unterscheidet uns von anderen“, so der Völkermarkter, der einer von über 100 EP-Fachhändlern in Österreich ist. In den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt ist Hus der einzige.