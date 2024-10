Gespräche mit Tiefgang zum Kleine Zeitung-Geburtstag in Neuhaus

Die Kleine Zeitung feiert heuer ihren 120. Geburtstag mit einer Regionaltour in ausgewählten Regionen. Am 19. Oktober war das Team um den Chefredakteur für Kärnten und Osttirol, Wolfgang Fercher, im Landgasthof Hafner in Neuhaus zu Gast. Gefeiert wurde mit spannenden Gesprächspartnern – Sängerin Iva Schell und AMS-Chef Peter Wedenig – auf der Bühne und vielen Leserinnen und Lesern.