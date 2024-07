In Bleiburg/Pliberk wurde der Stadtpark zu einem Ort der Begegnung und Bewegung für alle Generationen umgewandelt und das Areal samt Kinderspielplatz im Herbst 2021 eröffnet. Durch Vandalismus zerstörte Spielgeräte können aber seit geraumer Zeit nicht mehr benutzt werden. „Der Spielplatz ist für Kinder zur Gefahrenstelle geworden. Überall liegen Scherben zerbrochener Flaschen und leere Bierdosen, die Rutsche und Parkbänke wurden komplett verwüstet, das Gras ist 15 Zentimeter hoch“, so ein besorgter Familienvater. Seine Kleinkinder bringt er stattdessen nach Eberndorf zum Spielen, weil am dortigen Spielplatz alles in Ordnung und die Auswahl an Spielgeräten groß sei.