Akustischer Genuss des MGV Petzen/Loibach in der Alten Meierei

Am Freitagabend veranstaltete der MGV Petzen/Loibach anlässlich ihres diesjährigen 40-jährigen Bestandsjubiläums einen Konzertabend in der Alten Meierei in Bleiburg/Pliberk. Als musikalische Gäste traten an diesem Abend auch noch Tonc Feinig mit Freunden auf.