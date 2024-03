Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 20. März ein Insolvenzverfahren über die SWPutz Bau GmbH aus Bleiburg eröffnet. Das melden der KSV1870 und der Alpenländische Kreditorenschutzverband. Den Schulden in der Höhe von 192.000 Euro stehen Vermögenswerte von 90.000 Euro gegenüber. Geschäftsführer Wilhelm Schmautzer hat einen Sanierungsplan mit 30 Prozent zur Entschuldung vorgelegt. Von der Insolvenz betroffen sind ein Dienstnehmer und rund 25 Gläubiger. Die SWPutz Bau GmbH ist seit 1967 im Firmenbuch eingetragen und bietet Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich, Innenausbau, Trockenausbau und Sanierungen an.

Die Ursachen für die Insolvenz sollen laut Antrag an der Corona-Pandemie gelegen sein. In dieser Zeit sei es zu Umsatzrückgängen und vermehrten Krankenständen gekommen – und auch zu Zahlungsausfällen und Verlusten.