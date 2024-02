Die Suche nach einer neuen Unterkunft beschäftigt das Völkermarkter Rote Kreuz auch im neuen Jahr. „Die Planung für unser neues Zuhause ist herausfordernd. Die derzeitige Bezirksstelle platzt nach wie vor aus allen Nähten“, sagt Völkermarkts Bezirksstellenleiter Hannes Topar. Mittlerweile hätten sich mehrere Optionen aufgetan, einen Neubau in der Bezirksstadt ehestmöglich realisieren zu können. „Diese werden derzeit mit dem Landesverband geprüft“, so Topar. 81 Hauptberufliche sind an der Bezirksstelle tätig, davon 40 allein im Rettungs- und Krankentransport. „Wir beschäftigen im Schnitt zwölf Zivildiener durchgehend und haben insgesamt 289 freiwillige Mitarbeiter, von denen 118 im Rettungs- und Krankentransport tätig sind. Über 90 Freiwillige engagieren sich in den verschiedenen Bereichen der sozialen Dienste“, informiert Topar.