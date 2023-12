Obwohl sich die ersten Unterkärntner Favoriten bei der Wahl zum „Kopf des Jahres“ herauskristallisieren, ist noch nichts entschieden. Bis zum 31. Dezember kann unter www.kleinezeitung/kdj noch fleißig abgestimmt werden. Platz eins in der Kategorie „Kultur“ belegt aktuell Christian Bachhiesl. Der 52-jährige Jurist und Historiker übernahm heuer die Leitung des Museums im Lavanthaus in Wolfsberg. Knapp hinter Bachhiesl liegt Christina Cervenka. Die 30-jährige Schauspielerin, die am Weinberg bei Völkermarkt aufgewachsen ist, spielte heuer ihre erste TV-Hauptrolle im Landkrimi „Immerstill“. Aber auch Daniel Budin (43) aus St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku, der heuer mit seinem Team mit dem Oscar für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet wurde, sowie Marko Lipuš (49), Foto- und Videokünstler aus Bad Eisenkappel/Železna Kapla, und Thomas Jöbstl (45) Hornist im Orchester der Wiener Staatsoper, haben noch Chancen auf den Sieg.

Zielstrebige Unternehmer

In der Kategorie „Unternehmergeist“ hat bisher Marcel Müller (29), Geschäftsführer des Bad St. Leonharder Traditionsbetriebs Harmonika Müller, die meisten Stimmen erhalten. Platz zwei bei den Unternehmern belegt Sabine David. Die 41-jährige Winzerin vom Weinhof vulgo Ritter im St. Pauler Loschental, wurde heuer vom Fachmagazin „Vinaria“ zu den besten Winzerinnen Österreichs gekürt. Aber auch Zadruga-Geschäftsführer Bernhard Reiter (62), der für rund 110 Mitarbeiter verantwortlich ist, sowie Reinhard Streit (52) aus Bleiburg/Pliberk, Vizepräsident und Managing Director, der alle Europa-Standorte von CCL-Label, dem weltweit größten Etikettenhersteller, verantwortet, und der gebürtige Wolfsberger Gerald Sivec (39), Geschäftsleiter vom Haribo-Werk in Linz, können noch aufholen.

Ehrgeizige Sportler

Bei den sportlichen Talenten befindet sich Klaus „Serratus“ Drescher auf dem ersten Platz. Der 36-Jährige sicherte sich heuer neben anderen Siegen auch beim ältesten Bodybuilding-Verband der Welt, der NABBA, den „Mr. Universe“- und den Weltmeistertitel. Dicht auf den Fersen ist ihm Felix Hacker. Der 24-Jährige ist seit drei Jahren im B-Kader des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) dabei und seit heuer fixer Bestandteil in der Weltcup-Speed-Trainingsmannschaft. Aber auch Marcel Stoni (34) aus Wolfsberg, Angreifer beim ATSV in der Kärntner Liga, sowie der Skicrosser Moritz Opetnik (25) aus St. Marxen bei St. Kanzian und der 26-jährige Sandro Hauser aus St. Stefan im Lavanttal, der in der Radbundesliga fährt, können noch auf den ersten Platz hoffen.

Nachwuchshoffnungen

Bei den „Jungen Talenten“ liegen Lisa und Elena Schalk vorne. Die 14-jährigen Zwillinge sind beim VST in Völkermarkt und Rudern seit gut zwei Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Gute Chancen auf Platz eins hat aber auch Simon Walcher. Der 17-Jährige holte sich bei der Weltmeisterschaft für ferngesteuerte Modellflugzeuge (Klasse F3K) in Rumänien den ersten Platz in der Einzelwertung bei den Junioren und somit den Weltmeistertitel. Aber auch Lukas Writz (17) aus Bleiburg/Pliberk, der für den Volleyballklub SK Aich/Dob spielt, sowie das Nachwuchstalent Thomas Traußnig (21), Rallyefahrer aus Wolfsberg, und Jacob Kitzinger (20) aus Bleiburg/Pliberk, ebenfalls beim SK Aich/Dob, befinden sich in der Aufholjagd.

„Starke Persönlichkeiten“

Bei den „Starken Persönlichkeiten“ erhielt bisher Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel (39) aus Neuhaus/Suha am meisten Stimmen, gefolgt von Windpark-Initiator Franz Dorner (65) aus Kamp in Frantschach-St. Gertraud. Auf den Sieg können aber auch der Bleiburger Museumsleiter Arthur Ottowitz (63), der heuer den Kulturpreis des Landes Kärnten erhielt, die Leiterin der Kulturabteilung des Landes, Brigitte Winkler-Komar (53) aus Völkermarkt, sowie die Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger (45) aus Schwabegg/Žvabek hoffen.