Über Gläubigerantrag wurde am 18. Dezember am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma Oliver Vock in Unterburg in St. Kanzian eröffnet. Der Schuldner ist Baugewerbetreibender, über das Vermögen und die Schulden liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Manfred Opetnik, Rechtsanwalt in Völkermarkt, bestellt.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband sind keine Dienstnehmer betroffen, es wurden kleinere Bauaufträge ausgeführt. Die erste Gläubigerversammlung findet am 30. Jänner 2024 statt. Bis zum 15. Jänner 2024 können Gläubigerforderungen über den KSV1870 oder den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden.