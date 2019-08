Dreifache Mutter (31), die im neunten Monat schwanger war, wurde in ihrer Wohnung in Feffernitz vermutlich ertränkt. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft, die Nachbarn sind erschüttert.

Tot in Badewanne

In dieser Wohnanlage kam es zu der schrecklichen Tat © Daniel Raunig

Die Bewohner der idyllischen Siedlung in Neu-Feffernitz im Bezirk Villach-Land können die Tragödie, die sich in der Nacht auf Samstag vor ihren Türen abgespielt hat, nicht begreifen. Eine 31-jährige hochschwangere Kärntnerin wurde von der Polizei gegen 1.30 Uhr nachts tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Die dreifache Mutter, die kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes stand, dürfte ertränkt worden sein. Auch der Fötus starb.