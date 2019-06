Am Freitag wurde über die LB Trockenbau GmbH aus Villach am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Archivfoto) © Traussnig

"Die LB Trockenbau GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen." Das vermeldet am Freitag der Alpenländische Kreditorenverband. Am Landesgericht Klagenfurt wurde deshalb ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen, das sich ausschließlich mit dem Handel von Trockenbau-Waren beschäftigt, hat seinen Sitz in Villach und wurde 2013 gegründet. Wie es nun mit dem Unternehmen weitergeht, ist unklar. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, darüber gibt es keine Auskunft.